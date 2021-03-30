Податки - це основа добробуту держави: «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів у Західному управлінні Суспільство | 30-03-2021, 12:14 0 82

Сьогодні у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків відбувся віртуальний «День відкритих дверей» для учнів 9-10 класів Львівської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступеня №7. Захід провели в рамках предмету «Профорієнтація».

В. о. начальника Західного міжрегіонального управління Ірина КОРОТКОВА розпочала зустріч з презентації основних напрямків діяльності Західного управління та його підрозділів.

Хлопці та дівчата дізнались про особливості супроводження великих платників податків, що обслуговуються у Західному міжрегіональному управлінні, хоч територіально розміщені в 11 областях України.

Урок з основ податкових знань провів начальник управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери. Учні ознайомилися з історією зародження та розвитку податкової системи в Україні, призначенням податків, роллю податкових органів в житті держави та територіальних громад.

Відбулась дискусія, під час якої школярі отримали відповіді на всі свої запитання.

На завершення Ірина КОРОТКОВА наголосила: «На сьогодні робота у державній службі є дуже престижною та перспективною. Водночас податкова служба має потребу у молодих, талановитих, патріотичних працівниках. Вчіться, отримуйте належні знання, приходьте до нас працювати, і я впевнена, ви станете справжніми фахівцями та гідними громадянами нашої країни».

Своєю чергою викладач школи Лідія Оліфір щиро подякувала податківцям та зазначила, що «такі заходи допомагають опанувати основи податкових знань та усвідомити обов’язки громадян перед суспільством, зорієнтувати учнівську молодь на чесність у стосунках з державою, адже податки - це основа добробуту держави та суспільства».



