Понад 609 млн гривень заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 30-03-2021, 12:23 0 94





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, підприємства переробної промисловості сплатили до Зведеного бюджету у січні-лютому 2021 року понад 609 млн грн, що на 32,5 млн грн або на 5,6 відс більше в порівнянні з січнем-лютим 2020 року. Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 12,0 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі є ТОВ "Об'єднана мода України", ТЗОВ "Мебель-Сервiс", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "Фуджiкура Аутомотiв Україна Львiв", ДП "ЛДАРЗ", ТОВ "ЕфеБетон", ПРАТ "Компанiя Ензим", ТЗОВ "ЗАВОД ЕЛЕКТРОНМАШ", ПП "НВПП "Спаринг-ВIСТ ЦЕНТР", ТОВ “ЦВГ Україна”, ТЗОВ "ТД СОКМЕ", ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ТОВ "Орісіл-фарм".









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