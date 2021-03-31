Ляшко: Україна до кінця червня отримає мільйон доз Pfizer Суспільство | 31-03-2021, 07:59 0 32 Україна отримала підтвердження від глобальної ініціативи з розподілу вакцин COVAX про виділення ще мільйона доз вакцини Pfizer.





Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Мокрик по живому"



Пряма мова Ляшка: "Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня".



Деталі: Зазначається, що незабаром у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.



Ляшко відмовився називати конкретну дату, оскільки "є велика кількість перемінних". За його словами, технічно вже все вирішено, і залежатиме від того, як ЮНІСЕФ привезе в Україну вакцину.



Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні



Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні



Передісторія:



24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. Першим українцем, який вакцинувався від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.

Вакцинація відбуватиметьсяв 4 етапи з січня 2021 року по березень 2022 року. На першому етапі щеплюватимуть медпрацівників ковідних відділень (як комунальних, так і приватних лікарень), частину працівників екстреної медичної допомоги, жителів і працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців ООС.

Станом на 29 березня вакциновано 212 896 громадян.