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На Закарпатті продовжили заборону пасажирських перевезень
|Суспільство | 31-03-2021, 08:01
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|У Закарпатській області до 5 квітня продовжили заборону пасажирських перевезень.
Джерело: Закарпатська ОДА у Facebook
Деталі: Зазначається, що до 5 квітня продовжили обмеження, запроваджені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня.
23 березня комісія заборонила в області регулярні та нерегулярні перевезення автомобільним транспортом, крім транзитних перевезень та перевезень:
легковими авто, кількість пасажирів ( включаючи водія) у яких не більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи поліції;
пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності негативного тесту ПЛР, проведеного не більш як за 48 годин до дня поїздки.
Нагадаємо:
У Закарпатській області діє червоний рівень епідемічної небезпеки.
До 6 квітня на Закарпатті діє обмеження продажу квитків та висадки-посадки.
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