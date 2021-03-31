На Закарпатті продовжили заборону пасажирських перевезень Суспільство | 31-03-2021, 08:01 0 48 У Закарпатській області до 5 квітня продовжили заборону пасажирських перевезень.



Джерело: Закарпатська ОДА у Facebook



Деталі: Зазначається, що до 5 квітня продовжили обмеження, запроваджені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня.



23 березня комісія заборонила в області регулярні та нерегулярні перевезення автомобільним транспортом, крім транзитних перевезень та перевезень:



легковими авто, кількість пасажирів ( включаючи водія) у яких не більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років;

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи поліції;

пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності негативного тесту ПЛР, проведеного не більш як за 48 годин до дня поїздки.

Нагадаємо:



У Закарпатській області діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

До 6 квітня на Закарпатті діє обмеження продажу квитків та висадки-посадки.