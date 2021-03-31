Нічні крадіжки номерних знаків з автомобілів у Франківському районі: мешканець Львова отримав вирок Суспільство | 31-03-2021, 09:16 0 233



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 29-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у вчинені крадіжок із транспортних засобів (ч.2 ст.185 КК України).



Встановлено, що чоловік декілька ночей поспіль упродовж жовтня 2020 року на території Франківського району таємно викрадав у припаркованих автомобілів номерні знаки та дзеркала заднього виду, залишаючи на лобовому склі записки із своїм номером телефону, маючи на меті отримати «викуп» за викрадені речі.



В ході досудового розслідування викрадені речі були вилучені у обвинуваченого та повернуті потерпілим.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 3 роки та 6 місяців позбавлення волі.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури