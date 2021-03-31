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Знову антирекорди: 5 558 госпіталізованих і 407 жертв COVID за добу
|Суспільство | 31-03-2021, 09:37
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|За добу 30 березня в Україні діагностували 11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 5 558 осіб, померли 407 хворих, одужали 6 405 осіб.
Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова
Деталі: Рівно тиждень тому були зафіксовані антирекорди з госпіталізацій те летальних випадків: 23 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 14 174 особам, госпіталізували 5 438 хворих, померли 342 пацієнти, одужали 7 386 осіб.
Того ж тижня було зафіксовано ще гірші показники: 24 березня померли 362 пацієнти, 25 березня коронавірус виявили у 18 132 осіб.
30 березня найбільше нових випадків зареєстрували у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.
Серед нових хворих – 491 дитина та 335 медпрацівників.
Тестувань за останню добу зробили 139 224: методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 674 168 осіб, з них 1 313 481 особа одужала, але 32 825 людей померли.
З 24 лютого щеплено проти коронавірусу першою дозою вакцини 231 564 особи, обидві дози вакцини отримали 2 особи.
30 березня перше щеплення зробили 18 668 громадянам.
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