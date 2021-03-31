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«Забув » про товар вартістю маже 200 тис. гривень
|Суспільство | 31-03-2021, 12:41
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Працівники Галицької митниці запобігли незаконному ввезенню одягу та парфумів вартістю майже 200 тис. грн.
Так, сьогодні 30.03.2021, у пункт пропуску «Краківець-Корчова» з Республіки Польщі смугою руху «червоний коридор» прибув мікроавтобус під керуванням громадянина України, 42-річного мешканця Чернівців. У декларації він вказав, що перевозить вживані меблі. Однак під час митного контролю в багажному відділенні авто працівники митниці виявили 50 одиниць одягу та 14 упаковок парфумів, про які водій не вказав у декларації. Всі речі нові, з цінниками європейських виробників.
За цим фактом за ст. 472 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучено. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу с
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