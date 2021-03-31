5 років за ґратами: крадію винесено вирок Суспільство | 31-03-2021, 12:53 0 161



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого 60-річного мешканця Львова, якого обвинувачують у вчиненні крадіжки з проникненням та незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.3 ст.185, ч.2 ст.289 КК України).



Встановлено, що чоловік у Франківському районі м. Львова із квартири викрав мобільний телефон, телевізор та мікрохвильову піч (на загальну суму збитків понад 5 тис грн), а пізніше у березні 2020 року викрав із майданчику для паркування мопед.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 5 років та 1 місяць позбавлення волі.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури