Майже 309 млн грн підприємства будівельної галузі Львівщини сплатили до Зведеного бюджету України Суспільство | 31-03-2021, 12:54 0 119



Підприємства будівельної галузі сплатили до Зведеного бюджету у січні-лютому 2021 року майже 309 млн грн, що на майже 25,7 млн грн або на 9,1 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2020 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області. Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 6,1 відсотків.



Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ “БК “Горизонти””, Представництво "УнiбепСпулкаАкцийна", ТОВ "Європавер Україна", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "Дрог-Буд Україна", Фiлiя "Центр Будiвельно-монтажних робiт та експлуатації будiвель i споруд" ПАТ "Українська Залiзниця", ПРАТ Фiрма "Галбуд", Філія Бурове Управління “Укрбургаз” АТ “Укргазвидобування”, ТОВ "Техенергозахiдмонтаж", ТОВ “Інфоком”.









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