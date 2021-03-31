2 млн грн за невідремонтовані дороги: директора господарського товариства підозрюють у привласненні чужого майна Суспільство | 31-03-2021, 16:03 0 86

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з ТзОВ на Львівщині за службове підроблення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.1 ст.366, ч.4,5 ст.191 КК України).



Встановлено, що в період 2018-2019 років ТзОВ, як генпідрядник, мало провести капітальний ремонт доріг у смт.Великий Любінь та у с. Бартатів (Городоцький район). Роботи були виконані не в повному обсязі та з порушенням норм чинного законодавства, проте керівник господарського товариства вніс неправдиві відомості у акти приймання виконаних будівельних робіт, що і дозволило отримати кошти, виділені на ремонт.



Як наслідок, керівник фірми заволодів коштами місцевих бюджетів на суму майже 2 млн грн.



Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного керівника, а також осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.



Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області та працівниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк від 7 до 12 з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури