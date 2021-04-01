У Франції оголосили третій локдаун: закривають школи і забороняють подорожі Суспільство | 01-04-2021, 09:10 0 96 З 3 квітня у Франції почне діяти третій загальнонаціональний локдаун.





Джерело: The New York Times



Деталі: Зокрема, школи і другорядні підприємства будуть закриті по всій країні, поїздки між регіонами будуть заборонені. Заходи на свіжому повітрі будуть обмежені місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 км). Студентам університетів, як і раніше, буде дозволено відвідувати заняття один день в тиждень.



Зазначається, що ці обмежувальні заходи не такі суворі, як минулорічні.



Нові обмеження почнуть діяти в суботу і триватимуть чотири тижні.



У вівторок Франція повідомила, що вперше з квітня минулого року у відділеннях інтенсивної терапії країни знаходилося понад 5 тисяч осіб. У Франції за останній тиждень в середньому реєструвалося близько 37 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на день.



Повідомляється, що близько 8,5 млн людей, або близько 13% населення Франції, отримали принаймні першу дозу вакцини. Уряд сподівається вакцинувати 10 мільйонів людей до середини квітня, 30 мільйонів до літа, а все населення країни – до осені.



Що передувало: Повідомлялося, що запровадження нового локдауну пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу і його нового штаму з ПАР.