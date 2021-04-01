Двоє ув’язнених організували схему і вкрали мільйон гривень через поштового оператора Суспільство | 01-04-2021, 09:39 0 71 Служба безпеки викрила зловмисників, які викрадали гроші, втручаючись в електронну систему приватного поштового оператора – так вони ошукали кілька сотень комерсантів на понад мільйон грн.



Джерело: СБУ



Деталі: Схему організували двоє "кримінальників", які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області.



Також до схеми вони залучили кількох колишніх засуджених та їхніх родичів.



За версією слідства, зловмисники замовляли в підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка мала відбуватись через приватного поштового оператора з оплатою після одержання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.



Після одержання кодів ділки "підв’язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продаж.



Зазначається, що частину коштів зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань з РФ.



Нині вирішується питання щодо повідомлення організаторам і учасникам про підозру.



Мова йде про ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) ККУ.