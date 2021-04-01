З 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок Суспільство | 01-04-2021, 09:56 0 89 З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році.



Відповідно до ст. 26 закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, 1 квітня відбудеться останній етап перегляду правил виходу на пенсію за віком за наявності відповідного стажу.



"Жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію по досягненню віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років у 2021 році", - йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду.



Пенсійний вік для чоловіків і жінок, таким чином, зрівнявся та становить 60 років.



Аби отримати пенсію за віком, страховий стаж людини має бути не менше 28 років.



Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію у 2021 році становитиме 63 роки (за наявності стажу 18-28 років).





При цьому, зі стажем від 15 до 18 років у 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.



У 2022 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 29 років стажу, у 63 роки - від 19 до 29 років, у 65 років - мінімум 19 років стажу.



Таким чином, у 2028 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 35 років стажу.



У кого стільки стажу не нараховується, зможуть піти на заслужений відпочинок лише в 63 роки.



А якщо до 65 років страховий стаж становитиме менше 25 років, пенсію громадянин не отримуватиме - замість неї буде надаватися соціальна допомога.



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Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна сподівається, що законопроєкт, яким відв’яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, ухвалять найближчим часом – це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.