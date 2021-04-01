Понад 195 млн грн підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини сплатили до Зведеного бюджету України Суспільство | 01-04-2021, 12:19 0 78



Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у січні-лютому 2021 року до Зведеного бюджету сплачено понад 195 млн грн податкових платежів, що на 23,1 млн грн або на 13,4 відсотка більше ніж у січні-лютому 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 3,8 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є ЛМКП "Львiвтеплоенерго", ПАТ "Львiвгаз", ЛКП "Залiзничне теплоенерго", ТОВ "Карпатський Вiтер", Вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція" АТ «ДТЕК Західенерго» , КП “Дрогобичводоканал” Дрогобицької міської ради, ТОВ " Самбiрська сонячна станцiя", Вiдокремлений пiдроздiл "Захiдна Електроенергетична Система" ПАТ "Нацiональна Енергетична Компанiя "Укренерго", КП "Стрийводоканал", КП "Стрийтеплоенерго", ТОВ "ЕКО-Оптіма".





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