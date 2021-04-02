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«Сигаретна» ніч
|Суспільство | 01-04-2021, 18:52
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Упродовж останньої ночі працівники Галицької митниці Держмитслужби викрили три спроби незаконного переміщення сигарет до Республіки Польщі.
Тютюнові вироби намагались вивезти громадяни України, мешканці Львівщини. Сигарети переміщували у конструктивних порожнинах автомобілів Mercedes-Benz Vito, Opel Vivaro, Citroën Jumpy. Загалом у трьох автомобілях митники та прикордонники виявили 1061 пачку сигарет. Усі випадки зафіксовано у пункті пропуску "Краківець - Корчова".
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Сигарети вилучено.
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