Окупанти на Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ Суспільство | 02-04-2021, 02:09 0 78 У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Новотошківка, внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.



Джерело: ОТУ "Північ"



Деталі: Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.



Передісторія:



26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, 1 квітня бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.