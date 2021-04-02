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Погром на Банковій: суд обрав Філімонову запобіжний захід

Суспільство | 02-04-2021, 02:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
Лідеру руху "Гонор", одному з організаторів акції під Офісом президента 20 березня Сергію Філімонову суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронного браслету.

Джерело: Юридична компанія "Міллер" у Facebook

Дослівно: "Суддя Константінова Каріна Едуардівна відмовилася допитувати в засіданні свідка по справі Філімонова народного депутата Ярослава Юрчишина. Останній уже перебував у приміщенні суду та готовий був засвідчити реальні дії нашого клієнта під час акції.

Проте суддя вирішила, що допит затягуватиме розгляд справи. У цьому контексті нагадаємо, що запобіжний захід нашому клієнту в цьому ж суді не розглядався вже тиждень з причин неявки самого судді".

Деталі: Як зазначають в юридичній компанії, іншого свідка сторони захисту суддя так само відмовилась допитувати, оскільки не бачила підстав. Хоча ця особа була безпосереднім учасником акції, також є депутатом і бачила, як Філімонов зупиняв насильство.

Передісторія:

Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).
Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.
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