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Бойовики 13 разів гатили із забороненої зброї по позиціях ЗСУ
|Суспільство | 02-04-2021, 09:26
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|За минулу добу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів.
А біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Стан поранених – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Передісторія:
26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, 1 квітня бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.
У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Новотошківка, 1 квітня внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.
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