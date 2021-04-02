Бойовики 13 разів гатили із забороненої зброї по позиціях ЗСУ Суспільство | 02-04-2021, 09:26 0 96 За минулу добу, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: Штаб ООС



Деталі: Зокрема, поблизу Пісків російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів.



А біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Неподалік Водяного, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс.



Поблизу населених пунктів Світлодарське, Луганське та Золоте-4 загарбники обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У передмісті селищ Шуми та Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об’єднаних сил отримали поранення. Стан поранених – задовільний.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Передісторія:



26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, 1 квітня бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Новотошківка, 1 квітня внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.