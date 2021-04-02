Внесок Галицької митниці до держбюджету у березні 2021 року – понад 3 мільярди гривень Суспільство | 02-04-2021, 09:35 0 105



Завдяки успішній та ефективній роботі галицьких митників щодо адміністрування митних платежів, контролю за якістю переміщуваних товарів, протидії здійсненню незаконним експортно-імпортних операціям, у березні 2021 року Галицькою митницею Держмитслужби перераховано до Державного бюджету України 3,1 млрд. гривень митних платежів, що становить 115,4 % індикативних показників доходів державного бюджету. Перевиконання – 415,4 млн. гривень.

Приємно відзначити, що надходження митних платежів від Галицької митниці у березні цього року збільшилися на 887 млн. грн. або майже на 40 %, ніж у відповідному періоді 2020 року, а також на 734 млн. грн., ніж у лютому 2021 року.

При цьому, показник середньоденних надходжень березня становив 141,5 млн грн, що на 22,6 млн грн або на 19 %, більше від середньоденних надходжень лютого цього року.

Необхідно зазначити, що загальна сума митних платежів, забезпечених Галицькою митницею Держмитслужби до державного бюджету з початку 2021 року, становить майже 7 млрд. гривень.

Питання виконання бюджетних завдань є одним із пріоритетних у роботі Галицької митниці Держмитслужби. Щоденно аналізуючи ефективність поточної роботи галицькі митники борються зі схемами мінімізації обов’язкових платежів, протидіють контрабанді та вживають вичерпних заходів для забезпечення наповнення дохідної частини бюджету. Тому взяті на себе зобов’язання Галицька митниця не тільки стабільно виконує, а й досягає вагомих результатів.

