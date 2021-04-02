У Центрі легеневого здоров'я запрацювала нова киснева станція Суспільство | 02-04-2021, 10:23 0 84

У четвер, 1 квітня, у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центрі (Центр легеневого здоров'я) ввели в експлуатацію нову кисневу станцію.



Це дозволить подати централізований кисень ще до 130 ліжок, розгорнутих для «ковідних» хворих, а також покращити кисневе забезпечення уже існуючих.



Відтепер Центр легеневого здоров’я зможе прийняти на лікування 300 пацієнтів з «ковідними» пневмоніями та забезпечити їх якісним киснем.



В умовах стрімкого поширення вірусу та збільшення потреби у госпіталізації важких хворих – до 1 травня у медзакладі планують розгорнути ще 100 додаткових ліжок із централізованою подачею кисню для пацієнтів із ускладненнями COVID-19.



До слова, закупівля сучасного кисневого обладнання і реконструкція кисневої мережі здійснені за кошти державної субвенції та обласного бюджету.



