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До уваги платників податків!

Суспільство | 02-04-2021, 13:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    

Шановні платники податків, у зв’язку з посиленням карантинних заходів, з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом Головне управління ДПС у Львівській області наполегливо рекомендує утриматися від відвідування центрів обслуговування платників (далі-ЦОП) без нагальної потреби, особливо, якщо питання можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

Нагадуємо, що кореспонденцію на адресу ГУ ДПС у Львівській області можна надсилати або засобами поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська,35, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: lv.official@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/.

У невідкладних випадках кореспонденцію можна залишити, дотримуючись вимог індивідуального захисту, у відповідних ящиках, які розміщені у ЦОПі.

Доступ платників до електронної черги ЦОП м.Львова можна здійснити за допомогою QR коду за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./anonsi-ark/24381.html

Контактна інформація щодо отримання адміністративних та інших послуг у ЦОПах м. Львова, розміщена на субсайті ГУ ДПС у Львівській області.

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!




Підписуйтесь на канали інформування ДПС:

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https://www.facebook.com/TaxUkraine

https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:

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