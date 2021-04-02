До уваги платників податків! Суспільство | 02-04-2021, 13:38 0 35

Шановні платники податків, у зв’язку з посиленням карантинних заходів, з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом Головне управління ДПС у Львівській області наполегливо рекомендує утриматися від відвідування центрів обслуговування платників (далі-ЦОП) без нагальної потреби, особливо, якщо питання можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).



Нагадуємо, що кореспонденцію на адресу ГУ ДПС у Львівській області можна надсилати або засобами поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська,35, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: lv.official@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/.



У невідкладних випадках кореспонденцію можна залишити, дотримуючись вимог індивідуального захисту, у відповідних ящиках, які розміщені у ЦОПі.



Доступ платників до електронної черги ЦОП м.Львова можна здійснити за допомогою QR коду за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./anonsi-ark/24381.html



Контактна інформація щодо отримання адміністративних та інших послуг у ЦОПах м. Львова, розміщена на субсайті ГУ ДПС у Львівській області.



Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!









Підписуйтесь на канали інформування ДПС:



https://www.facebook.com/tax.lviv



https://www.facebook.com/TaxUkraine



https://t.me/tax_gov_ua



Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:



https://t.me/infoTAXbot