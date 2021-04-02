Перейшли на загальну систему і не зареєструвалися платником ПДВ? Яка відповідальність? Суспільство | 02-04-2021, 13:39 0 36



Якщо за останні 12 місяців обсяг реалізації менше 1 млн. грн., то реєструватися платником ПДВ не треба.



Але, якщо платник єдиного податку переходить на загальну систему оподаткування і на дату такого переходу загальний обсяг операцій від реалізації товарів, послуг протягом 12 календарних місяців, в тому числі з урахуванням періоду перебування на спрощеній системи оподаткування перевищує 1 млн. грн, то у такому випадку така особа має зареєструватися платником ПДВ.



У разі якщо така особа повинна була зареєструватися платником ПДВ та не подала до ДПС Заяву встановленої форми щодо реєстрації платником ПДВ, то вона несе відповідальність за ненарахування та несплату ПДВ.



При цьому така відповідальність передбачена на рівні зареєстрованого платника ПДВ, але без права отримання податкового кредиту та без права отримання бюджетного відшкодування ПДВ.



Це означає, що за всіма проведеними операціями від реалізації, які є об’єктом оподаткування ПДВ, контролюючим органом за результатами перевірки будуть донараховані податкові зобов'язання з ПДВ, без врахування податкового кредиту з ПДВ за придбанні товари, роботи (послуги).



Окрім того, до нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ за результатами документальної перевірки, контролюючим органом буде застосований штраф у розмірі 25 %.









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