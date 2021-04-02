8 КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАФІКСУВАЛИ ПРИКОРДОННИКИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН Суспільство | 02-04-2021, 13:45 0 36





Від початку тижня в пунктах пропуску через кордон прикордонники Мукачівського загону зафіксували 8 кримінальних правопорушень.



Протизаконні пропозиції з ознаками злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», зробили іноземці, які мали намір потрапити на територію нашої країни ігноруючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України http://surl.li/opey, щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



За можливість перетнути кордон без страхового полісу та ПЛР-тесту четверо громадян Угорщини та четверо громадян Румунії пропонували хабарі у гривнях, леях, чеських кронах та форинтах.



Усі випадки пропонування хабарів задокументовано, до Нацполіції направлені повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону