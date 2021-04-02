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ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО

Суспільство | 02-04-2021, 14:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 15 15    

ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО

З 01 по 02 квітня 2021 року прикордонниками Львівського загону спільно з військовослужбовцями ОКПП «Київ» організовано чергове примусове видворення за рішенням суду громадянина Демократичної Республіки Конго, що був затриманий за спробу незаконного перетинання державного кордону з України в Республіку Польща у вересні 2020 року.
Через категоричну відмову іноземця самостійно залишити територію України такі заходи проведено із залученням спеціально підготовлених військовослужбовців, що пройшли відповідну підготовку організовану за сприяння Європейської Агенції прикордонної та берегової охорони FRONTEX. Іноземця-правопорушника доставлено до аеропорту міста Кіншаса авіарейсами Турецьких авіаліній за маршрутом «Львів — Стамбул — Кіншаса».
Якісному виконанню цієї місії сприяли дипломатичні представництва в Турецькій Республіці та Королівстві Марокко (ДР Конго — за сумісництвом), а також Посольство України в РФ, яке забезпечило документами іноземця-правопорушника.
Здійснення таких супроводів практикується Державною прикордонною службою України на постійній основі з метою контролю за міграційною ситуацією, та перш за все, як невідворотний захід примусу щодо затриманих іноземців, які порушили законодавство у сфері охорони державного кордону та «вважають», що у разі їхнього супротиву від самостійного повернення вони можуть залишитися в Україні.
Загалом упродовж 2018–2021 років Державною прикордонною службою України здійснено 33 операції з повернення щодо 55 іноземців. Зазначені заходи будуть продовжуватись у плановому порядку, виходячи із поведінки затриманих іноземців, їхнього бажання дотримуватись законодавства України та з чітким дотриманням прав і свобод людини.
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