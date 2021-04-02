   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 02/04/2021 За підбурювання до надання хабаря у Львові затримали адвоката...>> У березні цього року від пневмоній у міських лікарнях Львова померло 218 осіб, тоді як торік — 3...>> У Львові обрали 9 міських садівників...>> У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ...>> Понад 23 тисячі послуг за перші 3 місяці 2021 року замовили у 5 ЦНАП Львівської МТГ...>> На озеро у Стрийському парку повернулися лебеді...>> На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів...>> Майже 831 млн грн податкових платежів сплачено підприємствами торгівлі Львівщини до Зведеного бюджету України...>> До уваги платників податків!...>> ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство пенсіонера у Золочівському районі: підозрюваний знаходиться під вартою...
01-04-2021, 09:23  >>> 
Розпивання спиртного закінчилося вбивством...
30-03-2021, 11:21  >>> 
Підозрюваний у вбивстві співмешканки кочергою знаходиться під вартою...
24-03-2021, 13:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Може містити до 40 мутацій: в Африці зафіксували новий штам коронавірусу...
02-04-2021, 09:20  >>> 
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca...
02-04-2021, 09:15  >>> 
Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу...
02-04-2021, 09:11  >>> 

На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів

Суспільство | 02-04-2021, 16:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 151 151    
На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю державного підприємства басейнового управління водних ресурсів за вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що службовець вимагав від мешканця Львівщини неправомірну вигоду, а натомість мав посприяти наданню тому в оренду екскаватора та висотного крана, які належать державному підприємству, без оформлення відповідних договорів та угод, що у свою чергу могло завадити забезпеченню безперебійного функціонування водних об’єктів регіону. Зокрема, правоохоронцями задокументовано незаконну передачу крана для робіт у с.Підрясне (Львівський район), а екскаватора – у с.Лозина (Яворівський район), загальна сума «оренди» мала становити 103 тис 800 грн.

Затримали фігуранта у порядку ст.208 КПК України під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 73 тис 600 грн. Предмет неправомірної вигоди вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до вказаної протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів...
02-04-2021, 16:33  >>> 
До уваги платників податків!...
02-04-2021, 14:19  >>> 
ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО...
02-04-2021, 14:18  >>> 
8 КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗАФІКСУВАЛИ ПРИКОРДОННИКИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН...
02-04-2021, 13:45  >>> 
Перейшли на загальну систему і не зареєструвалися платником ПДВ? Яка відповідальність?...
02-04-2021, 13:39  >>> 
До уваги платників податків!...
02-04-2021, 13:38  >>> 
У Центрі легеневого здоров'я запрацювала нова киснева станція...
02-04-2021, 10:23  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87...
02-04-2021, 09:29  >>> 
Головні новини середи і ночі: столичний локдаун, відмова Росії повернутися до “тиші”...
01-04-2021, 09:41  >>> 
Відзавтра буде перекрито для проїзду транспорту вулицю Шімзерів...
31-03-2021, 20:53  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Дніпрі затримали бойовика "Війська Донського" – ОГП...
02-04-2021, 09:13  >>> 
Протистояння у М'янмі: загинули понад 40 дітей...
02-04-2021, 09:07  >>> 
“Слуга народу” Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк...
01-04-2021, 10:33  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Російські хакери викрали листи чиновників Держдепу США – Politico...
31-03-2021, 08:10  >>> 
АМКУ оштрафував компанії групи Коломойського на 4,7 млрд гривень...
31-03-2021, 08:06  >>> 
Зняли з мілини судно, яке заблокувало Суецький канал...
29-03-2021, 10:24  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів...
02-04-2021, 16:33  >>> 
До уваги платників податків!...
02-04-2021, 14:19  >>> 
ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО...
02-04-2021, 14:18  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:15 За підбурювання до надання хабаря у Львові затримали адвоката
19:14 У березні цього року від пневмоній у міських лікарнях Львова померло 218 осіб, тоді як торік — 3
19:07 У Львові обрали 9 міських садівників
19:05 У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ПОДОРОЖНІ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ
19:04 Понад 23 тисячі послуг за перші 3 місяці 2021 року замовили у 5 ЦНАП Львівської МТГ
16:35 На озеро у Стрийському парку повернулися лебеді
16:33 На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів
16:32 Майже 831 млн грн податкових платежів сплачено підприємствами торгівлі Львівщини до Зведеного бюджету України
14:19 До уваги платників податків!
14:18 ПРИКОРДОННИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ КОНГО

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования