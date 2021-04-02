На хабарі викрили посадовця державного підприємства басейнового управління водних ресурсів Суспільство | 02-04-2021, 16:33 0 151





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю державного підприємства басейнового управління водних ресурсів за вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).



Встановлено, що службовець вимагав від мешканця Львівщини неправомірну вигоду, а натомість мав посприяти наданню тому в оренду екскаватора та висотного крана, які належать державному підприємству, без оформлення відповідних договорів та угод, що у свою чергу могло завадити забезпеченню безперебійного функціонування водних об’єктів регіону. Зокрема, правоохоронцями задокументовано незаконну передачу крана для робіт у с.Підрясне (Львівський район), а екскаватора – у с.Лозина (Яворівський район), загальна сума «оренди» мала становити 103 тис 800 грн.



Затримали фігуранта у порядку ст.208 КПК України під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 73 тис 600 грн. Предмет неправомірної вигоди вилучено.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюється причетність інших осіб до вказаної протиправної діяльності.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Головним управлінням Національної поліції у Львівській області та Управлінням Служби безпеки України у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури