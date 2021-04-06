Індонезію накрила потужна повінь, півсотні загиблих Суспільство | 05-04-2021, 09:14 0 91 Півсотні людей загинули в результаті повені і зсувів в Індонезії та Східному Тиморі.



Джерело: BBC, The Guardian



Деталі: Зазначається, що постраждала територія від острова Флорес у східній Індонезії до сусіднього Східного Тимору.



Представник Індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих Радитья Джаті розповів репортерам, що постраждали чотири райони і сім сіл. За його словами, загинула 41 людина. 27 осіб все ще вважаються зниклими безвісти, а дев'ять осіб поранено.



Однак заступник регента Східного Флореса Авґустинус Пайонґ Болі підрахував, що близько 60 осіб у його муніципалітеті загинули. Це число не підтверджено владою Індонезії. Більшість з них, 55 осіб, з села Леманеле.



Крім того, в неділю двоє людей загинули в результаті великої повені в місті Біма в індонезійській провінції Західна Нуса-Тенггара. Греблі вийшли з ладу, затопивши майже 10 тисяч будинків в Бімі після 9-годинної зливи.



Офіційні особи Східного Тимору заявили, що ще 11 людей загинули в результаті повені в столиці країни Ділі.



У сезон дощів, який зазвичай триває з листопада по березень, на Індонезійському архіпелазі часто трапляються повені і зсуви.