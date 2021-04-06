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Окупанти накрили вогнем Південне
|Суспільство | 05-04-2021, 09:16
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|Протягом доби 4 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного ворог відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про втрати не повідомляється.
Нагадаємо: Волинська ОДА повідомляла, що 4 квітня на Донбасі загинув молодший сержант Андрій Горлатий.
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