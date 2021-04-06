Окупанти накрили вогнем Південне Суспільство | 05-04-2021, 09:16 0 93 Протягом доби 4 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного ворог відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Про втрати не повідомляється.



Нагадаємо: Волинська ОДА повідомляла, що 4 квітня на Донбасі загинув молодший сержант Андрій Горлатий.