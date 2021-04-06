Побутовий конфлікт закінчився братовбивством Суспільство | 05-04-2021, 09:43 0 74

Суд задоволив клопотання Пустомитівської окружної прокуратури про обрання 65-річному мешканцю Бібрки, якого підозрюють у вбивстві свого 61-річного брата, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч.1 ст.115 КК України).



Встановлено, що 27 березня цього року у Бібрці між двома рідними братами, які разом проживають, відбувся конфлікт, під час якого старший завдав молодшому кілька ударів по голові дерев’яною палицею. Від отриманих травм потерпілий помер.



Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №6 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, - 15 років позбавлення волі.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури