ФОП припиняє діяльність. Що робити з залишками алкоголю та тютюну? Які податки у зв’язку із цим сплачувати? Суспільство | 05-04-2021, 10:36 0 74



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює.



Об'єктом оподаткування для ФОПа є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.



Відповідно до норм ПКУ залишок товару не входить до бази оподаткування для фізичних осіб – підприємців.



Якщо залишок товару - це тютюнові або алкогольні вироби, ФОП необхідно до ліквідації реалізувати цей товар або передати іншій особі, оскільки для зберігання та реалізації цих товарів необхідна ліцензія.



Такі нереалізовані алкогольні напої та тютюнові вироби, що залишились у власності суб'єкта господарювання після закінчення терміну дії ліцензії, відповідно до норм чинного законодавства не можуть реалізовуватись (передаватись) іншим особам.



Об’єктом оподаткування акцизним податком роздрібного продажу підакцизних товарів є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, до яких не віднесено обсяги зіпсованих, знищених, втрачених або використаних для власних потреб алкогольних напоїв та тютюнових виробів.



Тобто, у разі використання залишків таких виробів для власних потреб, нараховувати роздрібний акцизний податок не треба.



Таким чином, ФОП алкогольні та тютюнові залишки може повернути за домовленістю постачальникам або обережно використати для власного споживання.









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