УГОРЕЦЬ СПРОБУВАВ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН НА «СУМНІВНОМУ» АВТО Суспільство | 05-04-2021, 10:40 0 73



Цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону викрили спробу перетину кордону «сумнівним» транспортним засобом.



Виїхати з України автомобілем «КІА» 2018 року випуску, з номерами російської реєстрації намагався 44-річний громадянин Угорщини. Оглядаючи авто, яким керував іноземець, перевіряючи документи та звіряючи номери агрегатів, прикордонники встановили, що номер кузова, передбачений заводом-виробником не співпадав із даними вказаними у техпаспорті.



Про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» було надіслано повідомлення компетентним органам.



Водія та транспортний засіб встановленим порядком передали співробітникам Нацполіції.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону