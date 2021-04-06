За останню добу було проведено 1700 ПЛР-тестів, з яких 1121 — позитивний Суспільство | 05-04-2021, 11:03 0 95 За оперативними даними, станом на ранок 5 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 110003 випадки інфікування коронавірусом, з них 2723 — летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1700 ПЛР-тестів. Відтак, 1121 — позитивний, серед них львів`ян — 616.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 110003 осіб, 2723 людини померло. 81632 пацієнти одужало. По місту Covid-19 підтвердили у 53871 особи, з яких 40340 вже одужало і летальних випадків — 1297.



За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 1700 ПЛР-тестів, з яких 1121 — позитивний. Серед них львів`ян — 616. Залишку проб у холодильнику немає.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 289 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні - 161 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги — 518 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні - 101 пацієнт, у 4-тій міській лікарні - 3 пацієнти, у пологовому — 4 пацієнток. Загалом в стаціонарах перебуває 1112 осіб: 1041 з них має Covid-19, 70 — у реанімації, 33 людини підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 46 осіб, виписано — 3.



Нагадаємо, офіційні канали отримання інформації про коронавірус:



• офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/



• Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/



• Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/



• Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus



• чат-бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot

