Придбання та зберігання метадону у Новому Роздолі: судитимуть місцевого мешканц Суспільство | 05-04-2021, 11:04 0 95

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного мешканця Нового Роздолу, якого обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні та зберіганні наркотиків (ч.1 ст.309 КК України).



Упродовж січня 2021 року у Новому Роздолі чоловік придбавав та зберігав наркотичні засоби (метадон) без мети збуту.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 (м. Миколаїв) Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури