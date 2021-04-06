«Вогнепальні» посилки Суспільство | 05-04-2021, 11:05 0 73



Працівники Галицької митниці виявили декілька посилок зі зброєю.

Виявити заборонені товари, які пересилали з використанням засобів та способів, що утруднюють їх виявлення допоміг службовий собака.



Зокрема, вчора, 01.04.2021, працівники митниці під час огляду міжнародних поштових відправлень – посилок у підрозділі «Львів - поштовий» виявили заборонені до переміщення товари.

Так, в одній із них, що надійшла із США, окрім задекларованих особистих речей, митники виявили пневматичну гвинтівку без ознак використання в комплекті з оптичним прицілом. В іншій – комплект запчастин до зброї у кількості 7 шт.

Однак серед посилок, які надійшли раніше, були куди небезпечніші вкладення.

Так, з Канади в Івано-Франківську область надіслали елементи штучної ялинки. Однак під час її огляду митники виявили два стволи до вогнепальної зброї, замасковані під стовбури ялинок. Хитрий задум відправника допоміг розгадати чотирилапий помічник кінологічної команди митників - англійський кокер-спанієль Чейз.

Щодо цього факту до правоохоронних органів скеровано повідомлення про протиправне діяння, за яким слідчим відділом Управлінням СБУ у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

На даний час зброю вилучено. Триває слідство.

