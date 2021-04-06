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| Газета №35 (55) / 2014
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Впровадження у виробництво сучасної техніки
|Суспільство | 05-04-2021, 12:45
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В ДП «Бродівське лісове господарство» продовжується робота над оновленням основних засобів з метою впровадження нових, більш продуктивних та економічно ефективних машин, механізмів та обладнання.
В березні цього року придбано та впроваджено у виробництво вже четвертий на підприємстві Форвардер Амкодор 2662-01 виробництва Республіки Білорусь, обладнаний краново-маніпуляторною установкою KESLA-700 . Форвардер працюватиме в Берлинському лісництві ДП «Бродівське лісове господарство», що дасть змогу суттєво посилити та полегшити роботи в напрямку вивезення лісопродукції з заболочених та важкодоступних лісосік, а також зменшити собівартість таких робіт. Вартість придбаного Форвардера Амкодор 2662-01 склала шість мільйонів триста тридцять чотири тисячі гривень з урахуванням ПДВ
Для трелювання лісопродукції з заболочених ділянок також придбано і вже впроваджено у виробництво трелювальну лебідку MAXWALD A501S виробництва Австрії, яка комплектується з тракторами типу МТЗ-82. Вартість даної лебідки склала сто вісімдесят вісім тисяч гривень з врахуванням ПДВ.
https://lvivlis.gov.ua/news?id=4628
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