Чотирьох лікарів у Новому Роздолі судитимуть за смерть вагітної пацієнтки Суспільство | 05-04-2021, 13:37 0 139

Стрийською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо чотирьох лікарів однієї із міських лікарень Львівської області, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті неповнолітньої (ч.2 ст.140 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=286932), четверо лікарів (72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог) неналежно надали допомогу 17-річній вагітній жительці Нового Роздолу: не забезпечили вчасне і повноцінне обстеження пацієнтки, правильну оцінку важкості стану її здоров’я, спостереження і призначення лікування. Замість належно лікувати, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні. У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомога і, як наслідок, потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 (м.Миколаїв) Стрийського районного управління ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури