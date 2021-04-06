ЗАХІДНИЙ КОРДОН У ЦИФРАХ: ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ ЗА ПІДСУМКАМИ І КВАРТАЛУ Суспільство | 05-04-2021, 16:59 0 96



Вже понад рік ми усі живемо у нових реаліях, що пов’язані з протистоянням COVID-19 і його впливом на усі сфери суспільного життя. Не став винятком і державний кордон, адже починаючи з другої половини березня 2020 року пасажиро-транспортний потік суттєво пішов на спад. Наразі, по завершенні першої чверті поточного року, можемо порівняти показники інтенсивності.



За І-й квартал 2021 року державний кордон в пунктах пропуску Західного регіонального управління перетнули 3 мільйони 140 тисяч осіб. Це у 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період 2020-го, коли прикордонники оформили понад 7 мільйонів 970 тисяч осіб.



Також, зменшилася кількість і транспортних засобів. За статистикою, у січні-березні поточного року через державний кордон України прослідували 1 мільйон 139 тисяч транспортних засобів. У аналогічному періоді 2020-го кордон перетнули понад 1,91 мільйона одиниць транспорту. Таким чином, інтенсивність транспортного потоку зменшилася майже у 1,7 разу.

За показниками минулого тижня середньодобовий потік через кордон становить майже 31 тисячу осіб і понад 11 тисяч одиниць транспорту.

Зазначимо, що вищеподана інформація про кількість людей і транспорту, які перетнули західний кордон, охоплює пункти пропуску з країнами ЄС, Білоруссю (в межах Волинської області) та Молдовою (в межах Чернівецької області).



Також нагадуємо:



з умовами в’їзду до України в період карантину, можете ознайомитися за посиланням - https://cutt.ly/7cQ4dHY;



інформацію про черги легкових автомобілів перед пунктами пропуску (з української сторони) із сусідніми державами, яка оновлюється кожні три години щодобово з 06:00 по 18:00 можете відстежити на нашій сторінці @Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon



обрати місце для перетину державного кордону України (пункт пропуску чи пункт контролю), дізнатися його категорію, вид сполучення, режим функціонування та деяку іншу інформацію можна за допомогою ІНТЕРАКТИВНОЇ МАПИ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ/КПВВ



https://dpsu.gov.ua/ua/map/



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону