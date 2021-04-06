Питання розбудови прикордонної інфраструктури обговорили на засіданні профільної комісії Суспільство | 05-04-2021, 17:02 0 116 Про основні завдання щодо розбудови митних переходів на території Львівської області йшлося сьогодні, 5 квітня, під час засідання комісії з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва обласної ради.



«Відповідно до європейських стандартів транскордонні переходи повинні розташовуватись на відстані в межах 25 – 30 км один від одного. Важливим аспектом є наявність дорожнього сполучення, - про це розповів директор профільного департаменту ОДА Роман Шепеляк. - На Львівщині станом на зараз функціонує 6 пунктів пропуску. Три з них, а саме Краківець-Корчова, Шегині-Медика, Рава-Руська-Гребенне, буде реконструйовано за кошти польського кредиту. У Шегинях буде оновлено піший перехід, а в Раві-Руській - збудовано новий».



За його словами, також в межах плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021—2023 роки, який було затверджено Кабінетом Міністрів 24 березня цього року, планується будівництво п’яти пунктів пропуску. Йдеться про ПП “Лопушанка”, “Варяж”, “Белз”, “Мшанець” та “Боберка”.



В свою чергу голова комісії Наталія Галецька наголосила, що обласна рада, профільна комісія завжди готові сприяти та допомагати у питанні проведення спільних заходів, спрямованих на розбудову інфраструктури державного кордону на території нашої області.