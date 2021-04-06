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10 років за ґратами за вбивство співмешканки: прокурори у апеляції відстояли вирок

Суспільство | 06-04-2021, 09:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 33 33    


Прокурори обласної прокуратури відстояли в Львівському апеляційному суді рішення, яким 44-річного жителя с.Зимна Вода було засуджено на 10 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень співмешканці, що призвели до її смерті (ч.2 ст.121 КК України).

Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=285058), у травні 2019 року між чоловіком та його співмешканкою виник словесний конфлікт, у ході якого засуджений наніс жінці численні удари сокирою по усьому тілу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Внаслідок травм потерпіла померла.

Чоловік свою вину не визнав, наполягаючи на тому, що невинен, так як на час скоєння злочину нібито відпочивав у сусідньому приміщенні, відтак в апеляційній скарзі захист вимагав вирок районного суду скасувати, закрити кримінальне провадження, а обвинуваченого звільнити з-під варти в залі суду.

Проте, заслухавши позицію прокурора, апеляційний суд залишив і кваліфікацію діянь, і призначене засудженому покарання без змін – найближчі 10 років він проведе за ґратами.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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