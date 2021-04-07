|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Понад 854 млн грн податкових платежів надійшло від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном до Зведеного бюджету України
|Суспільство | 06-04-2021, 12:29
| 0 111
|
Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-лютому 2021 року до Зведеного бюджету надійшло понад 854 млн грн податкових платежів, на 131,4 млн грн або на 18,2 відс більше ніж у січні-лютому 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 16,8 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є ТОВ "ВКФ ДЗАК", Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ДП "Львiвський радiоремонтний завод", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Бiзнессiтi менеджмент", ПРАТ «Техенерго», ТОВ "Українськi iнформацiйнi технологiї", ТОВ "Хазард", КП "Адмiнiстративно-Технiчне Управлiння", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТЗОВ «Елекс», ТОВ "Екран", ТЗОВ “Память” тощо.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про надходження ПДФО до казни від платників податків Львівщини...
|07-04-2021, 12:11
| >>>
|Війна на Донбасі: 14 обстрілів за добу, двоє загиблих...
|07-04-2021, 09:17
| >>>
|Псевдомінера з Дрогобича взяли під варту...
|07-04-2021, 09:02
| >>>
|Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією...
|07-04-2021, 08:55
| >>>
|Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова...
|07-04-2021, 03:00
| >>>
|У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо...
|07-04-2021, 02:59
| >>>
|Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці...
|07-04-2021, 01:28
| >>>
|