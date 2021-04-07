Понад 854 млн грн податкових платежів надійшло від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном до Зведеного бюджету України Суспільство | 06-04-2021, 12:29 0 111





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-лютому 2021 року до Зведеного бюджету надійшло понад 854 млн грн податкових платежів, на 131,4 млн грн або на 18,2 відс більше ніж у січні-лютому 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 16,8 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є ТОВ "ВКФ ДЗАК", Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ДП "Львiвський радiоремонтний завод", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Бiзнессiтi менеджмент", ПРАТ «Техенерго», ТОВ "Українськi iнформацiйнi технологiї", ТОВ "Хазард", КП "Адмiнiстративно-Технiчне Управлiння", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТЗОВ «Елекс», ТОВ "Екран", ТЗОВ “Память” тощо.