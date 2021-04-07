|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ФОП на єдиному податку і продаж легкового автомобіля
|Суспільство | 06-04-2021, 12:50
| 0 85
|
Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює щодо оподаткування підприємцем власного авто і продажу легковиків як товару.
ПКУ передбачає, що платниками єдиного податку не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, за деякими винятками (пп. 3 п. 291.5.1 ПКУ).
Згідно з статтею 251.1 ПКУ легкові автомобілі визначено як підакцизний товар. Отже, продаж легкових автомобілів ФОП на єдиному податку заборонений.
Якщо ж така діяльність все ж відбулася, то податок від такого продажу дорівнюватиме 15 відсотків. Крім цього, такий ФОП зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснено такий продаж.
Звичайно ці норми не застосовуються до продажу підприємцем власного автомобіля.
При цьому при продажу легкового авто один раз протягом календарного року податок не справляється, при другому продажу – податок складає 5 відсотків, третій і наступні – 18 відсотків.
Підписуйтесь на канали інформування ДПС:
https://www.facebook.com/tax.lviv
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:
https://t.me/infoTAXbot
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про надходження ПДФО до казни від платників податків Львівщини...
|07-04-2021, 12:11
| >>>
|Війна на Донбасі: 14 обстрілів за добу, двоє загиблих...
|07-04-2021, 09:17
| >>>
|Псевдомінера з Дрогобича взяли під варту...
|07-04-2021, 09:02
| >>>
|Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією...
|07-04-2021, 08:55
| >>>
|Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова...
|07-04-2021, 03:00
| >>>
|У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо...
|07-04-2021, 02:59
| >>>
|Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці...
|07-04-2021, 01:28
| >>>
|