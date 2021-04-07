ФОП на єдиному податку і продаж легкового автомобіля Суспільство | 06-04-2021, 12:50 0 85

Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює щодо оподаткування підприємцем власного авто і продажу легковиків як товару.



ПКУ передбачає, що платниками єдиного податку не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, за деякими винятками (пп. 3 п. 291.5.1 ПКУ).



Згідно з статтею 251.1 ПКУ легкові автомобілі визначено як підакцизний товар. Отже, продаж легкових автомобілів ФОП на єдиному податку заборонений.



Якщо ж така діяльність все ж відбулася, то податок від такого продажу дорівнюватиме 15 відсотків. Крім цього, такий ФОП зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснено такий продаж.



Звичайно ці норми не застосовуються до продажу підприємцем власного автомобіля.



При цьому при продажу легкового авто один раз протягом календарного року податок не справляється, при другому продажу – податок складає 5 відсотків, третій і наступні – 18 відсотків.







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