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Дрогобицька окружна прокуратура отримала керівника

Суспільство | 06-04-2021, 16:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    


Відповідно до наказу Генерального прокурора від 17.02.2021, 15 березня 2021 року розпочали свою роботу окружні прокуратури, а уже 16 березня колективам новостворених прокуратур представили керівників.

Сьогодні ж і Дрогобицька окружна прокуратура отримала свого керівника. Ним став 36-річний Євген Давидов, який до цього працював на керівних посадах у Сарненській місцевій прокуратурі Рівненської області.

У органах прокуратури з липня 2007 року.

Детальніше щодо призначень та переліку новостворених прокуратур можна ознайомитися за посиланням: https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=290958

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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