Комісія облради ініціює запровадження додаткової підтримки підприємцям через карантин Суспільство | 06-04-2021, 17:07 0 159

Комісія з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій ініціює запровадження додаткової фінансової допомоги з обласного бюджету для підприємців, які змушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження у червоних зонах.



«Підтримка бізнесу, особливо у нелегкі часи пандемії, – один з основних пріоритетів. Саме комплексні й виважені рішення для розвитку бізнесу та стимулювання підприємництва є рушійною силою на шляху до подолання в Україні негативних наслідків COVID-19 з мінімальними втратами.



Відтак для підприємців області ми ініціюємо здійснення додаткових виплат з обласного бюджету в межах Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021 – 2025 роки. Для цього звертаємося до комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку облради з пропозицією передбачити таку підтримку бізнесу в сумі 10 млн грн», - розповів голова комісії Юрій Раделицький.



ЯК ВІДОМО, Львівська обласна рада 18 лютого ухвалила Програму підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 рр. Документ передбачає, зокрема додаткове відшкодування відсотків за кредитами, отриманими за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» для малих підприємств на час карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19.