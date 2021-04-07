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Маємо зберегти рецептурні аптеки на територіях області та забезпечити доступ до ліків нашим мешканцям, - Ірина Гримак
|Суспільство | 06-04-2021, 17:07
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Питання збереження рецептурних аптек та забезпечення населення необхідними лікарськими засобами на територіях обговорили під час робочої поїздки голови Львівської обласної ради Ірини Гримак на Сокальщину.
«Мені дуже приємно, що на Сокальщині вдалося зберегти аптечні установи та залишити рецептурні відділи, які виготовляють ліки за призначенням , - зазначила Ірина Гримак. – Сьогодні ми також рекомендували керівникам аптек розглянути можливість забезпечення необхідними лікарським засобами мешканців у кожному населеному пункті. Їх реалізацію можна здійснювати, наприклад, на базі амбулаторій та ФАПів. Це потрібно для того, щоб кожна людина, не витрачаючи час на добирання в адміністративний центр, змогла придбати необхідні ліки у себе на територіях».
В межах робочої поїздки Ірина Гримак відвідала КП ЛОР "Міжлікарняна аптека № 287" м. Сокаль, КП ЛОР "Сокаль-Фармація", Сокальську центральну районну лікарню.
«Обласна рада є засновником багатьох комунальних установ, які забезпечують життєдіяльність територій. Однак наше завдання - правильно і раціонально використовувати кошти, які ми отримуємо в місцеві бюджети від наших платників податків. А з іншого боку - також забезпечувати і якість надання послуг. Медицина, освіта, соціальний захист - у фокусі уваги обласної ради», - наголосила Ірина Гримак.
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