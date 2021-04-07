Будівництво критого плавального басейну у Сокальській санаторній школі має бути відновлено і завершено – Ірина Гримак Суспільство | 06-04-2021, 17:26 0 122



Львівська обласна рада ставить собі завдання - впродовж двох років завершити будівництво критого басейну КЗ ЛОР "Сокальська загальноосвітня санаторна школа I-IIIст. ім. Т.Шевченка".



Про це сьогодні, 6 квітня, під час робочої поїздки на Сокальщину заявила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.



«Нагальне питання, яке потребує наших управлінських рішень, є відновлення будівництва басейну у Сокальській санаторній школі, яка забезпечує реабілітацію дітей зі сколіозом та іншими проблемами опорно-рухового апарату. Тут пацієнти одночасно проходять навчально-виховний процес та отримують повноцінне лікування: масажі, гідротерапію, фізіотерапію, лікувальну фізкультура, корегуючи гімнастику. Тому для таких пацієнтів дуже важливо, щоб тут функціонував плавальний басейн для їх реабілітації, а також для оздоровлення дітей з Сокальського району», - зазначила Ірина Гримак.



За її словами, на об’єкті потрібно відкорегувати ПКД, обов’язково віднайти кошти і врешті-решт завершити будівництво басейну у найближчі два роки.







Голова Львівської облради побувала з робочою поїздкою у Червоноградській територіальній громаді



Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, перебуваючи з робочою поїздкою у Червоноградській територіальній громаді, відвідала низку медичних установ, а також військовий ліцей.



Зокрема, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги, Ірина Гримак озвучила ініціативу клопотати перед депутатами Львівської облради питання передачі у власність Червоноградській територіальній громаді з власності облради приміщення для облаштування адміністративного корпусу Центру первинної-медичної допомоги, який активно розвивається і обслуговує значну кількість мешканців Червонограду.







«Ця установа – це приклад того, як має працювати і розвиватися первинна ланка галузі медицини. Для надання якісних медичних послуг, проведення діагностики є потреба розширити приміщення центру, відтак, думаю, нам вдасться вирішити це питання», - зауважила Ірина Гримак.



Також спільно з начальником управління майном спільної власності Сергієм Івахом голова облради побувала у Червоноградській лікарні, де оглянули після реконструкції приймальне відділення в рамках державної програми.



«Роботи на об’єкті виконані досить якісно, частково закуплено необхідне обладнання, однак є ще ряд робіт, які слід завершити. Тому ставитиму перед депутатським корпусом питання щодо виділення коштів на ці потреби, щоб це відділення було одним з найкращим не лише на території Червоноградського району», - наголосила Ірина Гримак.



Окрім того, за підсумками робочої поїздки, не залишилася поза увагою проблематика відновлення роботи Червоноградського військового ліцею, який сьогодні перебуває в стані реконструкції.



«Це болюче питання. Чимало уже зроблено, однак ті кошти, які є на сьогодні, недостатні для того, щоб розпочати навчальний процес і повноцінне функціонування закладу. Тому буду ініціювати перед Міністерством оборони та профільними комітетами ВРУ в максимально стислі терміни виділити державні кошти для завершення реконструкції цього навчального закладу.



Дуже сподіваюся, що питання виховання та навчання військовослужбовців, буде пріоритетним для наших центральних органів влади, нас почують у Києві і підуть назустріч», - додала вона.