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Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці
|Суспільство | 07-04-2021, 01:28
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|У звіті від 6 квітня моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що відбулося спілкування телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.
Джерело: Радіо Свобода, яке цитує звіт моніторингової місії ОБСЄ
Дослівно: "Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані".
Деталі: Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.
ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини.
Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.
Передісторія:
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі придумали черговий фейк, звинувативши українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити російський фейк про нібито вбиту дитину в селищі Олександрівське на Донеччині.
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