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У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо
|Суспільство | 07-04-2021, 02:59
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|Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.
Джерело: Видання Reuters, яке цитує Трюдо
Пряма мова: "У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. Так само, як і Канада зараз".
Деталі: За словами Трюдо, у Канаді зростає госпіталізація хворих на COVID-19.
Крім того, збільшується заповненість ліжок в інтенсивних терапіях лікарень.
А також зростає кількість штамів коронавірусу.
Нагадаємо: У січні в Канаді розгортали польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19.
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