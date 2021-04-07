У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо Суспільство | 07-04-2021, 02:59 0 81 Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про 3 хвилю коронавірусу в Канаді.



Джерело: Видання Reuters, яке цитує Трюдо



Пряма мова: "У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. Так само, як і Канада зараз".



Деталі: За словами Трюдо, у Канаді зростає госпіталізація хворих на COVID-19.



Крім того, збільшується заповненість ліжок в інтенсивних терапіях лікарень.



А також зростає кількість штамів коронавірусу.



Нагадаємо: У січні в Канаді розгортали польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19.