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Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова
|Суспільство | 07-04-2021, 03:00
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|Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час віртуального саміту молодих жінок-мусульманок в рамках роботи Економічної та Соціальної Ради ООН розповіла про наслідки триваючої російської збройної агресії проти України.
Джерело: Пресслужба МЗС, яка цитує Джапарову
Пряма мова: "Жінки становлять 60% з майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, серед них і я – представниця кримськотатарського народу.
Тому це моя особиста історія та біль, як і сотень інших кримськотатарських жінок".
Деталі: Джапарова описала і ситуацію в Криму.
Зокрема, розповіла, що затримання та ув’язнення громадян України, переважно представників кримськотатарського народу, призводить до того, що значна кількість сімей залишаються без чоловіків, діти залишаються без батьків, і тягар забезпечення цих сімей, боротьби за визволення чоловіків, лягає на плечі жінок – дружин, матерів та доньок.
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