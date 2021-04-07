Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова Суспільство | 07-04-2021, 03:00 0 84 Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час віртуального саміту молодих жінок-мусульманок в рамках роботи Економічної та Соціальної Ради ООН розповіла про наслідки триваючої російської збройної агресії проти України.



Джерело: Пресслужба МЗС, яка цитує Джапарову



Пряма мова: "Жінки становлять 60% з майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, серед них і я – представниця кримськотатарського народу.



Тому це моя особиста історія та біль, як і сотень інших кримськотатарських жінок".



Деталі: Джапарова описала і ситуацію в Криму.



Зокрема, розповіла, що затримання та ув’язнення громадян України, переважно представників кримськотатарського народу, призводить до того, що значна кількість сімей залишаються без чоловіків, діти залишаються без батьків, і тягар забезпечення цих сімей, боротьби за визволення чоловіків, лягає на плечі жінок – дружин, матерів та доньок.