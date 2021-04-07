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Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією
|Суспільство | 07-04-2021, 08:55
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|У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички протестуючих і поліції.
Джерело: DW
Деталі: Щонайменше один поліцейський отримав поранення.
За свідченням очевидців, серед учасників акції є затримані, а також такі, що отримали поранення.
В акції взяли участь власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.
Кілька десятків людей намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, повідомляють і про застосування піротехнічних засобів.
Також повідомляють про появу серед демонстрантів учасника акції з головним убором у вигляді рогів і в хутряному одязі, який нагадував учасника січневого штурму Капітолію в США.
Однак в Римі учасникам протесту не вдалося проникнути в урядові будівлі.
Нагадаємо: У Відні в січні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень.
У Брюсселі наприкінці січня затримали 300 учасників протесту проти карантинних обмежень.
У Швеції в березні розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень.
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