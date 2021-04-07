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Війна на Донбасі: 14 обстрілів за добу, двоє загиблих
|Суспільство | 07-04-2021, 09:17
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|За добу 6 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населених пунктів Піски та Опитне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам’янка та Гнутове російсько-окупаційні війська застосовували у бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
Біля селища Новгородське збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 та Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.
Двоє військових загинули.
Станом на 7 годину ранку 7 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Що передувало: В зоні проведення операції Об’єднаних сил 6 квітня український військовий загинув під час обстрілу російсько-окупаційних військ, ще один боєць загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої.
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