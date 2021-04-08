Галина Романишин, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про надходження ПДФО до казни від платників податків Львівщини Суспільство | 07-04-2021, 12:11 0 184





Про надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів Львівської області розповіла Галина Романишин, заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області: “Протягом січня-березня 2021 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі майже 3 694 млн гривень. Це на 109,2 відс, або на майже 312 млн грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (січень-березень 2020 року – понад 3 382 млн гривень).



Протягом березня 2021 року до бюджетів Львівської області надійшло ПДФО в сумі майже 1 330 млн гривень. Приріст надходжень у березні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 111,4 відс, або на майже 136 млн грн більше (березень 2020 року – майже 1 194 млн гривень)”.



